Малоимущим пенсионерам хотят вернуть деньги за лекарства

Депутаты подготовили законопроект о компенсации расходов на лекарства пенсионерам с низким доходом. Документ направлен в Госдуму, сообщает издание « Известия ».

Согласно проекту, компенсация будет предоставляться гражданам, чей доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Возмещение планируется распространять только на медикаменты, назначенные врачом.

Финансирование программы предлагается осуществлять за счет федерального и региональных бюджетов. Предполагается, что мера поможет поддержать тех пожилых граждан, которые не имеют льгот или дополнительных выплат.

Депутат ГД Сергей Миронов отметил, что в большинстве регионов прожиточный минимум пенсионера составляет от 12 тыс. руб. до 17 тыс. руб., тогда как размер пенсий многих граждан не достигает 20 тыс. руб. По его словам, пожилые люди часто вынуждены выбирать между покупкой лекарств и другими необходимыми расходами.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил готовность поддержать инициативу и предложил рассмотреть вариант предоставления бесплатных лекарств всем пенсионерам, независимо от уровня их дохода.

Ранее врача Мясникова привел в бешенство вопрос о необходимости приема статинов.