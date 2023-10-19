Малолетние мигранты обматерили губернатора Самарской области после его угроз разобраться с нападениями на детей

Дети живущих на территории Самарской области мигрантов из Таджикистана выложили в соцсетях видеообращение, в котором в нецензурных выражениях потроллили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за его стремление положить конец участившимся в регионе в последнее время нападениям выходцами из Средней Азии на 11-летних детей.

Накануне Азаров пообещал лично разобраться в происходящем, пригрозив, что все виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона.

Как говорит один из детей мигрантов, им за избиения ничего не будет, и все их преступные деяния якобы «останутся безнаказанными». Ему со смехом вторят и остальные участники видеообращения к Азарову.