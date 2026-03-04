Малышева забила тревогу: эта инфекция подстерегает каждого в общественных местах

Известные телеведущие и медики рассказали о вирусной инфекции, которую можно подхватить на скамейке или полу. Специалисты объяснили, кто находится в группе риска и как защититься от болезни. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В эфире популярной медицинской программы специалисты рассказали об опасностях, которые подстерегают граждан в общественных местах. Врач-иммунолог Андрей Продеус, а также его коллеги Елена Малышева и Герман Гандельман обсудили риски заражения контагиозным моллюском. Эта вирусная инфекция характеризуется появлением характерных высыпаний на кожных покровах.

Продеус обратил внимание, что наиболее уязвимой категорией являются маленькие дети в возрасте до пяти лет. Тем не менее, как подчеркнул иммунолог, заболевание может поражать и взрослых людей. Основной путь передачи — контактный. Вирус способен проникнуть в организм, если человек просто сядет на поверхность в общественном месте, будь то скамейка или напольное покрытие.

Ведущая программы Елена Малышева предложила простой и эффективный способ профилактики. По ее словам, достаточно перед тем как сесть, обработать поверхность спиртовой салфеткой. Это поможет минимизировать риск инфицирования.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, призвал не паниковать при обнаружении болезни. Он пояснил, что контагиозный моллюск в большинстве случаев не представляет серьезной угрозы для организма и склонен к самостоятельному исчезновению.