«Мам выходного дня» раскритиковали в Госдуме: почему такой тренд вреден детям

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с « Лентой.ру » раскритиковала набирающий популярность тренд на «мам выходного дня». По ее мнению, такая модель — это уступка со стороны женщин, которая не идет на пользу ни им самим, ни детям.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что в России растет число женщин, которые вместо долгих судебных споров за опеку подписывают мировые соглашения, отдавая детей на постоянное проживание отцам. Сами они продолжают строить карьеру и заниматься собой, навещая детей только по выходным. Останина призналась, что относится к этому резко отрицательно.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что и мама, и папа должны ежедневно, ежечасно, ежеминутно присутствовать в жизни ребенка. Речь идет не только о физическом присутствии — речь идет о моментах воспитательных, которые выстраивают родители по отношению к своим детям», — высказалась депутат.

Она подчеркнула, что ребенок имеет право на семью, а каждый родитель, согласно Конституции, обладает равными правами и несет равные обязанности. Парламентарий добавила, что использовать право на воспитание раз в неделю и столь же редко выполнять свои обязательства недопустимо и идет в ущерб самому ребенку. По ее словам, такие отношения не укрепят связь между матерью и ребенком, а лишь создадут видимость того, что связь окончательно не разладилась, и могут привести к обидам во взрослом возрасте.

При этом Останина признала, что понимает, почему женщины идут на подобный шаг: далеко не в каждой распавшейся семье удается цивилизованно договориться об участии обоих родителей в воспитании.