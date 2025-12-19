Мама мальчика Тимура, чью заветную мечту исполнил Путин, заявила, что сын в восторге

Пятилетний Тимур Рясной, мечтавший стать сотрудником ДПС, получил возможность осуществить свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом поведала его мать в интервью РИА Новости, отметив, что сын пребывает в неописуемом восторге от произошедшего.

Женщина рассказала, что во время прогулки мальчик активно делал замечания всем, кто нарушал правила дорожного движения.

«Тимур в абсолютном восторге и счастлив оттого, что его желание исполнилось. Когда он понял, что на связи Владимир Владимирович, не мог поверить, что это с ним происходит», — поделилась она.

Напомним, каждый год президент России Владимир Путин принимает участие в акции «Елка желаний», в рамках которой исполняет мечты детей. В этом году, 3 декабря, стало известно, что он принял решение осуществить новогодние желания троих детей, чьи письма были сняты с новогодней елки. Семилетний Игорь мечтал посетить Музей мирового океана в Калининграде, пятилетний Тимур хотел бы стать сотрудником Дорожно-патрульной службы (ДПС), а девятилетняя Варя мечтала о встрече с космонавтом.