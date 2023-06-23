«Мама отвернулась на мгновение»: двое детей в Котельниках выпали из окна, облокотившись на москитную сетку

В Котельниках из окна квартиры на втором этаже выпали двое детей — мальчик шести лет и девочка трех с половиной лет. Об этом сообщили в соцсетях. По словам жителей, у мальчика перелом руки, а девочка находится в реанимации местной больницы.

Трагедия произошла в одном из домов на Покровском проезде. Как рассказывают свидетели, дети облокотились на москитную сетку и выпали вместе с ней. Когда приехала скорая, девочка находилась без сознания. Мальчик, по словам очевидцев, был весь в крови и ссадинах.

Местная жительница Анастасия Л. (Имя изменено. — Прим. ред.) рассказала, что малыши упали на металлический забор, расположенный прямо под окном.

«Москитная сетка, видимо, была без рамки, просто натянута. Дома была мама детей и еще одна женщина, наверно, бабушка или тетя. Про папу ничего не знаю. Мама рассказала, что она находилась рядом и контролировала детей. Отвернулась на мгновение, дети облокотились на сетку и выпали», — рассказала женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, что почти тридцать детей выпали из окон в Подмосковье за последние два месяца.