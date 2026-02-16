«Мама плакала, я потеряла голос»: скандальное видео довело Семенович до нервного срыва

Анна Семенович стала жертвой сетевой травли после появления в интернете видео, снятого на одном из пляжей Таиланда. На кадрах экс-фигуристка запечатлена вместе со своим женихом Денисом Шреером. По словам актрисы, неизвестные с помощью фотошопа исказили ее фигуру, пририсовав огромный живот, чтобы уличить звезду во лжи — ведь в микроблоге Семенович выглядит совершенно иначе. Как выяснили в The Voice , артистка сильно переживала из-за ситуации и даже словила нервный срыв.

Появившись на мероприятии «Праздник для всех влюбленных МУЗ ТВ», актриса пообщалась с журналистами и первым делом поинтересовалась, хорошо ли она выглядит. Получив утвердительный ответ, Семенович вновь подчеркнула, что реальность не имеет ничего общего с тем, что показали на скандальных кадрах.

Как призналась артистка, после публикации видео она несколько дней не могла спать. Сильный стресс спровоцировал болезнь и потерю голоса. Не меньший удар приняла на себя и семья знаменитости.

«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла, я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась. Только Денис сказал: "Да ладно, чего ты вообще, ты такая красивая, даже на этом видео, такая булочка, я тебя и такую бы любил!", — он единственный человек, который с юмором к этому отнесся», — рассказала Семенович.

При этом Семенович не скрывает, что от природы склонна к полноте и прикладывает серьезные усилия для поддержания формы. Именно поэтому критика в адрес якобы располневшей фигуры, усугубленная, по ее мнению, фотошопом, ранит особенно больно.

«Мне действительно сложно дается держать себя в форме, я склонна к полноте. Я стараюсь, и мне безумно обидно, когда мерзкие люди так поступают», — резюмировала артистка.

В прошлом году Анна Семенович уже отмечала свои трудные отношения с едой: она призналась в срывах с диеты, но при этом не исключила жестких тренировок. Однако уже 27 января 2026 года звезда радостно сообщила в соцсетях, что к ней вернулась ее талия, несмотря на диагностированный гипотиреоз — проблемы с щитовидной железой.