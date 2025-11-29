Мама пострадавшего в Красногорске мальчика сделала признание после звонка Путина

Мама мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, Галина Бровар поделилась, что семья была очень тронута звонком от президента РФ Владимира Путина.

В пятницу, 28 ноября, президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу, чтобы пожелать ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья. Мальчик был выписан из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в тот же день. Глеб и его мама дали интервью журналистам в больнице, где рассказали, что состояние мальчика значительно улучшилось и он чувствует себя вполне хорошо.

«Сегодня нам позвонил президент и поддержал нас тоже, что было, с одной стороны, неожиданно, с другой — приятно. Мы были очень тронуты, что сам Владимир Владимирович решил нам позвонить и высказать… слова поддержки. От того, что разные ситуации бывают, главное в любой ситуации — оставаться человеком и позитивно мыслить о будущем», — призналась Галина в эфире канала «Россия 1».

Глеб в свою очередь поведал, что президент выразил ему пожелания "здоровья, скорейшего выздоровления и успехов в учебе".

12 ноября в Красногорске ребёнок обнаружил подозрительный предмет, который оказался замаскированным взрывным устройством. Устройство было спрятано в подарочной упаковке с купюрой в 10 рублей. Детский омбудсмен Подмосковья, Ксения Мишонова, сообщила, что мальчик, который нашёл опасный предмет, получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу, где врачам пришлось частично ампутировать ему пальцы. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.