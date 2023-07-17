«Мама ребенка горько плакала в коридоре»: благотворительница рассказала, какая история вдохновила ее на добрые поступки

Фонду «Провидение», который помогает детям, больным ретинопатией, а также ведет ряд других направлений по сохранению зрения ребенка, скоро исполнится пять лет. Его основательница — Елена Осипова — рассказала, что ее вдохновило на создание организации.

По словам благотворительницы, ее ребенку тоже потребовалась операция. Все прошло благополучно: дочери Осиповой ничего не угрожало, за ее состоянием регулярно следили специалисты.

«Как-то я пришла со своей дочерью на обследование. Я часто встречала в больнице семьи с детьми с тем же диагнозом, и однажды врач поделился, как одна мама ребенка, которому также угрожала слепота и было назначено единственно возможное платное лечение за рамками ОМС, вышла после приема в коридор и горько плакала на лавочке», — рассказывает основательница «Провидения» в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Женщина, пояснила Осипова, рыдала, так как понимала, что у нее не хватит денег на операцию. Ее ребенок был обречен на слепоту.

«Но тогда семье повезло. Мимо проходило семейство из одной из кавказских республик, и его глава поинтересовался, чем женщина так сильно расстроена. Когда он узнал причину, то спустился этажом ниже к банкомату, снял нужную сумму — более 150 тысяч рублей, вернулся и вручил эти деньги растерянной маме», — отмечает благотворительница.

Эта история поразила Осипову, и именно тогда она решила помогать семьям, которые попали в ту же самую ситуацию.

О том, каких детей спасло «Провидение», читайте здесь.