Мама участника СВО из Каширы приняла участие в телемосте, организованном Андреем Воробьевым

Мамы Подмосковья накануне своего праздника получили самый дорогой подарок ко Дню матери – благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и Фонду «Защитники Отечества» женщины смогли увидеть своих сыновей, которые сейчас находятся на фронте на Украине.

В числе присутствующих была мама из Каширы, чей сын погиб. Но Наталья Кульнева нашла силы жить и помогать другим.

Как отметил Андрей Воробьев, регион очень гордится защитниками.

«Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с Победой!», - сказал Андрей Воробьев.

Наталья Кульнева, чей сын в декабре героически погиб при выполнении боевого задания, подчеркнула, что теперь она – мама всех ребят.

«Своего сына, к сожалению, я могу теперь увидеть только во сне. Сейчас он в господнем полку - у Бога все живы. С того момента, как я с ним простилась, у меня и появился позывной «Мама полка». Я усыновила свой полк и другие», - подчеркнула она.

Женщина сейчас пишет письма ребятам на фронт, помогает мамам и женам.