Мама запретила: Долгожданный бой Илона Маска с Цукербергом не состоится

Ответственная родительница посчитала, что выяснение отношений на кулаках – дело излишнее. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Многие с нетерпением ожидали тот момент, когда между собой столкнутся двое: американский миллиардер и известный бизнесмен. Однако мама Илона Маска уверена, что подобные разборки ни к чему хорошему не приведут.

Стало известно, что Марк Цукерберг планировал запустить социальную сеть, превосходящую Twitter*. Но Илон Маск не обрадовался подобному заявлению, из-за чего вызвал конкурента померить свои силы довольно варварским способом.

Руководитель Meta* не струсил, и спокойно принял предложение. Уже было решено, что два именитых человека устроят бой в Лас-Вегасе, находясь за решеткой клетки. Мэй Маск, мама Илона Маска, вовремя сообщила, что не допустит никаких драк между ними двумя. Любые конфликты, по ее мнению, должны решаться мирно.

*ресурс заблокирован на территории Российской Федерации

*запрещенная в России экстремистская организация