Мамам онкобольных детей устроили предновогоднюю фотосессию в подмосковной Балашихе

Благотворительный фонд «Сила веры» организовал фотосессию в дизайнерских платьях для тридцати мам онкобольных детей в подмосковной Балашихе. Женщины смогли окунуться в предновогоднюю атмосферу и почувствовать себя самыми прекрасными.

«Мы пригласили разных мастеров по макияжу, ногтевому сервису, уходу за лицом, экспресс-укладке, визажистов. Всем мамам подобрали образ, и они стали настоящими принцессами. А еще сделали профессиональные снимки в красивых дизайнерских платьях. Теперь они смогут поделиться с близкими красивыми предновогодними картинками», — сказала волонтер фонда «Сила веры» Дарья Беленова.

Отмечается, что у женщин не хватает времени на себя, ведь ради достижения результата лечения они круглосуточно находятся вместе с детьми в стационаре.

Александра Ташлыкова из Пушкино воспитывает двухлетнего Тамерлана. Однако летом этого года у мальчика обнаружили лейкоз. С этого момента у них началась совсем другая жизнь. Отвлечься от рутинных забот в преддверии Нового года ей помогли волонтеры фонда.

«Нам очень повезло, что сегодня всем устроили такой классный день. Мне сделали прическу, освежили макияж. Вот такая я сегодня красивая. Сразу улучшилось настроение. А сейчас я надену вечернее платье и сфотографируюсь», — сказала Александра.

Она добавила, что, когда каждая мама видит себя в зеркале чуть-чуть красивее, это улучшает настроение. Дети видят, как их мама сияет от счастья и тоже радуется. Также в этот день всех мам ждали угощения, новогодняя музыка и подарки.