«Мамино сердце»: в Кашире прошел концерт ко Дню матери

В городском округе Кашира для участников проекта «Активное долголетие» прошел праздничный концерт «Мамино сердце», посвященный Дню матери. На сцене выступили вокальный коллектив «Журавушка» и артисты студии «Новые голоса», исполнившие песни о материнской любви и семейных ценностях.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Гости активно поддерживали исполнителей и с благодарностью вспоминали своих мам и бабушек. Концерт стал поводом собраться вместе, разделить добрые эмоции и напомнить о важности родственных связей.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись на занятия доступна по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание — на сайте: dolgoletie.mosreg.ru/activities.