«Мамины гены». Дочь Даны Борисовой призналась в наследственном заболевании

Девушка сообщила подписчикам, что ей, как и ее матери, диагностировано биполярное аффективное расстройство (БАР).

Сообщение Полины содержало не только факт, но и призыв к диалогу.

«Живу я на постоянной терапии. Думаю записать рилс на эту тему и рассказать поподробнее, как думаете?» — обратилась она к аудитории.

Как отмечает издание gazeta.ru, диагноз является наследственным. Дане Борисовой биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром были диагностированы несколькими годами ранее. Таким образом, Полина не только борется с непростым заболеванием, но и открыто говорит о семейной истории психического здоровья.

Напомним, жизнь дочери Даны Борисовой с раннего детства была полна испытаний. Ей довелось пережить развод родителей, тяжелую болезнь матери, связанную с пагубным пристрастием, напряженную атмосферу в семье и личные кризисы, приводившие к мыслям о самоповреждении. Этот груз прошлого неизбежно оставил глубокий след на ее ментальном благополучии.

В настоящий время, достигнув 17 лет, Полина осознанно и самостоятельно выбрала путь к восстановлению. По последней информации, она приняла решение о госпитализации в специализированную клинику, чтобы пройти курс лечения и сосредоточиться на собственном психологическом здоровье.

