«Мамонтовка» вместо Мамоново: немец простоял 14 часов на границе и записал гневное видео

Немец простоял 14 часов на границе и назвал Мамонтовкой город под Калининградом
Церковный праздник в Германии спровоцировал очередной коллапс на польско-российской границе. Русскоязычные немцы третьи сутки штурмуют пункты пропуска, пытаясь попасть в Калининградскую область. Один из путешественников, уже добравшийся до шлагбаума с российской стороны, записал эмоциональное видеообращение к согражданам, передает «Русский Запад».
Мужчина стоял в очереди на въезд через Багратионовск со стороны Безлед и провел в ожидании 14 часов. Название города Мамоново он выучить не удосужился, окрестив его «Мамонтовкой», но цифры привел железные: на пункте пропуска скопилось 170 машин с одной стороны и 67 — с другой.
«Ребята, давайте еще в Калининград, еще подъезжайте еще пару сотню человек на, короче, Мамонтова или Мамонтовка 170 машин, здесь 67 машин стоит на Багратионовске. Я стою уже второй перед шлагбаумом Россию. Простоял я, для всех, кто говорил о том, что это все смешно и весело… На данном этапе я простоял 14 часов. Был 41-й, приехал до шлагбаума. Так что имейте в виду то, что если вы 65-й, то готовьтесь на 25 часов. Ну, 25 часов — это самое 22 по-любому. Всем добра! Давайте в Калининград все».