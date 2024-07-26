Маму из Хабаровска осудили за жестокое издевательство над детьми

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, женщина систематически избивала их, за что и получила срок.

Согласно постановлению суда, 32-летняя жительница Хабаровска использовала для рукоприкладства различные предметы, в том числе ремень. Помимо прочего, женщина запрещала своей взрослой дочери посещать школу, чтобы та сидела дома с младшими.

Также известно, что весной прошлого года мать заперла детей и собаку на четыре дня без средств связи и нормального питания. В результате несовершеннолетних передали отцу, а подсудимая получила срок. Она будет отбывать наказание три года и четыре месяца.

Ранее сообщалось о том, что мужчина пытался похитить ребенка на улице прямо из рук матери. Малышка серьезно пострадала из-за падения на землю.