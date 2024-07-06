Мамы в хиджабах на выпускном в Нальчике отказались стоя слушать гимн РФ, а дети закрывали уши руками

За отказ слушать стоя гимн России во время выпускного родителей учеников 9-го класса в школе № 33 города Нальчик подвергнут штрафу, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что на всех них были составлены административные протоколы за нарушение официального использования российского гимна.

Об инциденте накануне появились публикации в сети. В частности, как пишет Царьград, во время выпускного несколько семей отказались встать во время проигрывания в зале гимна России. Мало того, некоторые дети демонстративно затыкали свои уши ладонями зачем-то. Все это попало на видео и вызвало общественный резонанс с критикой.

«Во время исполнения Гимна России зал, как и положено, встал, за исключением нескольких семей. Женщины в хиджабах, положив ногу на ногу, демонстративно уткнулись в смартфоны. Кто-то внимательный разглядел на кадрах малыша, который затыкает уши руками», — приводится в публикации.

К слову, среди не вставших во время звучания российского гимна взрослых были замечены супруга крупного застройщика в республике, жена главного тренера сборной России по дзюдо, а также начальник отдела «РусГидро» в КБР.