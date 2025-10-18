Мандарины к Новому году могут подорожать на 20%

К Новому году мандарины в России могут подорожать на 20%, сообщает Life с ссылкой на SHOT. Уже зафиксирован рост цен на 3% по сравнению с прошлым годом, а в ближайшие недели фрукты могут стать еще дороже.

Мандарины в России, вероятно, подорожают на 20% к Новому году, сообщили аналитики компании АТОЛ, передает Life. В начале октября килограмм мандаринов в среднем стоил ₽224, что на 3% дороже, чем в прошлом году (₽217 за кг). Ожидается, что ближе к праздникам цены продолжат расти.

В Москве стоимость мандаринов варьируется от 95₽ до 915₽ за килограмм в зависимости от сорта и страны происхождения. Наиболее дорогими являются маленькие сорта и фрукты из Азии, Южной Америки и ЮАР, что связано с высокой логистикой и повышенным спросом.

В южных регионах страны ситуация несколько проще. В частности, абхазские мандарины в магазинах можно найти по цене 300 руб. за килограмм. Однако, с приближением праздников в этих районах тоже ожидается рост цен на фрукт.

Как отметили эксперты, окончательное повышение цен на мандарины может составить до 20%.

