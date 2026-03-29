Манго и папайя в корзине стали причиной срыва рейса для россиянки: почему ее развернули на полпути

Граждан России перестали выпускать из Таиланда, если в их багаже присутствуют популярные сувенирные корзины с тропическими фруктами. Об этом информирует телеграм-канал Shot, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел с жительницей Владивостока Александрой, которая перед вылетом из Пхукета приобрела манго и папайю. Продавец упаковал покупку в плетеную корзину, с которой туристка направилась на регистрацию. Однако сотрудник авиакомпании отказал ей в посадке, сославшись на несоответствие емкости нормам провоза ручной клади по габаритам. Примечательно, что другие пассажиры при этом свободно проходили на борт с более крупными сумками и чемоданами.

В итоге путешественнице вместе с подругой пришлось экстренно перекладывать фрукты в рюкзаки и пакеты, чтобы пройти контроль. Уже в чистой зоне аэропорта женщины заметили, что у ряда других туристов также имеются аналогичные корзины с плодами, что вызывает вопросы о единообразии применения правил досмотра.