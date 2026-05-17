Мангровые заросли вместо отелей: индийский штат Андхра-Прадеш превращает рыбацкие поселки в новый курорт

Власти индийского штата Андхра-Прадеш объявили о планах создать новую туристическую зону на побережье Бенгальского залива. Как сообщает издание The Hindu, под застройку выбрали район Чиннаганжам — пока еще малозастроенную прибрежную полосу с мангровыми зарослями и рыбацкими поселками, которую намерены превратить в полноценное туристическое направление.

Развитие территории пойдет по модели уже популярных у местных жителей зон Сурьяланка и Чирала. Проект предусматривает строительство гостиниц, кафе, дорог и базовой туристической инфраструктуры. Сейчас курорты Андхра-Прадеш посещают преимущественно сами индийцы — например, турпоток в Сурьяланку составляет примерно 1–1,5 миллиона человек в год. Новая зона, по замыслу властей, должна увеличить этот показатель и привлечь иностранных гостей.

Отдельное внимание планируется уделить созданию рабочих мест и поддержке малого бизнеса. Местным жителям рассматривают возможность выдавать кредиты на открытие небольших предприятий, оказывающих услуги туристам.