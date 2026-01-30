Маньяк из Рязанова получил по заслугам: как искали и наказали убийцу 13-летней девочки в Твери

Тверской областной суд вынес окончательный приговор по резонансному уголовному делу об убийстве несовершеннолетней. 34-летний житель Тверской области, ранее судимый, приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 13-летней школьницы, пишет Лента.ру.

Согласно приговору, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, последующие — в колонии особого режима. Дополнительно с него взыскано пять миллионов рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшей.

Преступление было совершено 21 марта прошлого года. Девочка из деревни Рязаново, как было установлено следствием, отправилась в гости к подруге. Ее передвижение зафиксировала камера наружного наблюдения, после чего школьница пропала. Через некоторое время ее тело без признаков жизни было обнаружено в лесном массиве у садового некоммерческого товарищества «Ручеек».

Как установило следствие, осужденный, двигаясь на автомобиле в направлении деревни Рязаново, заметил идущую по обочине девочку. Оставив машину, он силой затащил ее в салон, после чего отвез к СНТ «Ручеек». В лесу злоумышленник нанес подростку множественные удары твердым предметом по голове и телу, совершил изнасилование и убийство. Подозреваемый был быстро идентифицирован и арестован.

