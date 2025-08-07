Маньяк «по объявлению» пытается выйти на свободу из колонии «Черный дельфин»

Виктор Болховский, известный как «маньяк по объявлению», вновь пытается выйти на свободу. 66-летний заключенный колонии особого режима «Черный дельфин» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, несмотря на три предыдущих отказа суда. Об этом со ссылкой на SHOT сообщает VSE42.Ru .

Сибиряк отбывает пожизненный срок за убийство трех женщин, совершенных в конце 1990-х годов. Преступник находил жертв через рубрику «Знакомства» в газетах, представляясь успешным телережиссером или бизнесменом. Среди его жертв была 27-летняя студентка из Кемерова. В Чите Болховский совершил еще два убийства и одно покушение, прежде чем его задержали.

Психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского выявила у Болховского диагнозы «парафилия» и «некросадизм» — сексуальные отклонения, связанные с насилием и трупами. Эти заключения стали основанием для пожизненного заключения без возможности реабилитации.

Сейчас маньяк продолжает подавать прошения об УДО, хотя шансы на освобождение практически нулевые.

