Мантуров обозначил сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК вступит в действие в течение этого и следующего годов. Об этом сообщает РИА Новости .

Он отметил, что министерством ведется работа по ее ускоренному запуску.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил запустить соответствующую программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК по ставке ниже рыночной в конце зимы.

Мантуров добавил, что в течение летнего сезона в кабмин будут внесены акты, утверждающие правила предоставления субсидий из федерального бюджета.

Он уточнил, что ведется рассмотрение четырех вариантов обеспечения сотрудников ОПК жильем.