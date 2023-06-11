Мантуров обозначил сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК
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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК вступит в действие в течение этого и следующего годов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что министерством ведется работа по ее ускоренному запуску.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил запустить соответствующую программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК по ставке ниже рыночной в конце зимы.
Мантуров добавил, что в течение летнего сезона в кабмин будут внесены акты, утверждающие правила предоставления субсидий из федерального бюджета.
Он уточнил, что ведется рассмотрение четырех вариантов обеспечения сотрудников ОПК жильем.