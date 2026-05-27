Манулята и оцелот: в Новосибирском зоопарке стартовал сезон редких малышей

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался настоящий беби-бум: сразу у нескольких редких животных появилось потомство, и первых малышей посетители уже могут увидеть на прогулках. Как сообщили в Telegram-канале зоосада, одним из главных событий сезона стало рождение манулят — в апреле приплод дали сразу две самки манула.

Сейчас котята начинают выбираться из укрытий и постепенно осваивают вольеры. В зоопарке отметили, что малыши пока очень уязвимы к инфекциям, поэтому специалисты создают для них максимально безопасные условия. Манулы активны преимущественно в вечернее время, и именно тогда посетители могут заметить первые прогулки котят. Разведением этих редких животных в Новосибирске занимаются уже более 30 лет, и каждый новый детеныш вносит вклад в сохранение вида.

Еще одним пополнением стал детеныш оцелота, появившийся на свет 2 марта. Маленький самец уже выходит на прогулки вместе с матерью, играет и активно изучает окружающий мир. Пока он питается молоком, но уже пробует мясо. Оцелоты, как представители семейства кошачьих, относятся к редким хищникам и занесены в Международную Красную книгу. В российских зоопарках они встречаются крайне редко, поэтому рождение малыша в Новосибирске специалисты называют важным событием для сохранения вида.