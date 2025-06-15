«Марафон зарядок» вдохновил жителей городского округа Серпухов на здоровый образ жизни

14 июня Всероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» успешно провело «Марафон зарядок» в Серпухове. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие привлекло множество активных горожан, стремящихся к здоровому образу жизни.

Занятие провела опытный фитнес-инструктор групповых программ СОК «Олимп» — Шутко Олеся Ростиславовна. Под ее руководством участники получили заряд бодрости и энергии, выполнив комплекс упражнений для укрепления здоровья и повышения общего тонуса.

Цель проекта «Марафон зарядок» — популяризация здорового образа жизни среди жителей Серпухова и формирование позитивного отношения к физической активности.

«Несмотря на дождь, люди пришли и с энтузиазмом участвовали в зарядке. Это говорит о том, что интерес к здоровому образу жизни в Серпухове растет, и наш марафон продолжает приносить свои плоды», — отметил Никита Козлов, активист движения «Здоровое Отечество».

Организаторы выражают искреннюю благодарность тренеру Олесе Шутко за профессионализм и вдохновение, а также Наталье Николаевне Боровских за поддержку и помощь в организации мероприятия.

«Здоровое Отечество» планирует и дальше проводить подобные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и повышение качества жизни жителей Серпухова.

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