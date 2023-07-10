«Маразм в квадрате»: президент США встретился с королем Великобритании

«Они даже чем-то похожи. Два старичка»; «Маразм в квадрате»; «Держите «самоходного деда» на поводке. А то куда-нибудь утопает, а замок старинный, заблудится, не найдете»; «Вот и встретились два одиночества. Лучше бы в очереди в поликлинике смотрелись», — посмеялись россияне в Сети.