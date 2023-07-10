«Маразм в квадрате»: президент США встретился с королем Великобритании
Россияне призвали держать Байдена на поводке, чтобы он не потерялся в Виндзорском замке
Фото: [AP/TASS]
Король Великобритании Карл III принял президента США Джо Байдена в Виндзорском замке. В соцсетях появились видео их приветствия.
Представителя запада встречали торжественно: исполнялся гимн Соединенных Штатов, а почетный караул отдал королевский салют, сообщили в канцелярии британского двора.
Напомним, что предыдущая встреча двух политиков на коронации Карла не удалась из-за усталости Байдена от зарубежных поездок.
«Они даже чем-то похожи. Два старичка»; «Маразм в квадрате»; «Держите «самоходного деда» на поводке. А то куда-нибудь утопает, а замок старинный, заблудится, не найдете»; «Вот и встретились два одиночества. Лучше бы в очереди в поликлинике смотрелись», — посмеялись россияне в Сети.
Ранее сообщалось, что Байден признался в отсутствии у НАТО единства по вопросу приема в альянс Украины.