Маргарита Симоньян: ИИ может стать разрушительным для человечества

Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.

Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.

Вместе с тем она признает, что не использовать возможности ИИ в современном мире нельзя, иначе это приведет к отставанию.

Сейчас искусственный интеллект выступает в роли помощника человека, в том числе и в работе.

Но, говорит Симоньян, есть риск, что ИИ может стать разрушительным для человечества.

Ранее сообщалось о том, что ИИ может уничтожить человечество с вероятностью 95%, заявили исследователи.