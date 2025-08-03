Маргарита Симоньян: ИИ может стать разрушительным для человечества
ИИ может привести к гибели человечества: шокирующее заявление главы RT
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Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.
Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита в эфире программы "Настоящее историческое" на Радио России.
Вместе с тем она признает, что не использовать возможности ИИ в современном мире нельзя, иначе это приведет к отставанию.
Сейчас искусственный интеллект выступает в роли помощника человека, в том числе и в работе.
Но, говорит Симоньян, есть риск, что ИИ может стать разрушительным для человечества.
Ранее сообщалось о том, что ИИ может уничтожить человечество с вероятностью 95%, заявили исследователи.