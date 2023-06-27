Маргарита Симоньян уехала из столицы до начала мятежа ЧВК «Вагнер»

Недавний мятеж посеял настоящую панику в сети. О нем высказались и политики, и блогеры, и журналисты. Практически все, кроме главреда RT. Свое молчание о ситуации журналистка все же смогла объяснить. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Главный редактор RT сообщила, что на момент вооруженного мятежа частной военной компании находилась не в Москве. Дело в том, что она проводила свои выходные в Костроме, из-за чего не сказала ни слова о происходящем.

В другом городе вместе со своей съемочной группой они снимали проект «Россия-матушка». Но, помимо работы, журналистке удалось также хорошо отдохнуть: они ходили по Волге на теплоходе и загорали на палубе.

Позже Симоньян призналась, что воспринимала все происходящее как сон, не веря в вооруженный мятеж.