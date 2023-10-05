Мари Краймбрери призналась, что на данный момент совершенно свободна

Фанатов всегда интересует, есть ли у их кумиров вторые половинки. И некоторые звезды всячески скрывают наличие или отсутствие партнера, однако известная певица решила все сказать прямо. Также она выразила свое мнение касательно секса без обязательств, о чем написала «Газета.ру» .

В одном из шоу Иды Галич певица Мари Краймбрери ответила на довольно щекотливые вопросы. Так, например, звезда призналась, что ей не нравится заниматься сексом без любви.

По словам Краймбрери, ей также «не доставляет удовольствия», когда кто-то не симпатичный лезет с объятиями. Однако, пока сама звезда не понимает, чего хочет от своего потенциального партнера. У нее нет определенного типажа мужчин. Все это, скорее всего, и повлияло на то, что певица до сих пор одна.