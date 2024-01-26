Мария Большакова: Каждый житель Подмосковья сможет проголосовать, когда ему удобно

В марте этого года в России пройдут выборы Президента РФ. Как сообщают в Мособлизбиркоме, голосование продлится три дня – 15, 16, 17 марта. Такой формат выбран для удобства избирателей. В чем особенности такой трехдневной модели голосования, Regions рассказала Председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

«Модель, при которой выборы проходят не одним днем, уже доказала свою эффективность. Ранее ее использовали на выборах в Госдуму, в ходе единого дня голосования осенью минувшего года. Трехдневный формат направлен целиком и полностью на то, чтобы каждый мог, не отрываясь от своих личных дел, поучавствовать в голосовании тогда, когда ему удобно», – рассказала Мария Большакова.

Она отметила, что в Московской области – количество избирательных участков одно из самых больших в стране. В дни выборов на них выйдут тысячи независимых общественных наблюдателей.

«Сегодня в Подмосковье полным ходом идет подготовка общественных наблюдателей. В приоритете – качество их подготовки. На протяжение трех дней голосования на наблюдателей ляжет большая нагрузка. Поэтому очень важно обеспечить своевременную ротацию наблюдателей на УИК - мало кто может эффективно работать 3 дня подряд по 12 часов», – подчеркнула Мария Большакова.

Напомним, выборы Президента РФ пройдут пройдут под знаком V, исполненным в цветах российского триколора. Именно так выглядит логотип кампании.