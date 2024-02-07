Мария Большакова: Жители Подмосковья начали активно регистрироваться на ДЭГ

В Подмосковье идет прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Для того, чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги». О плюсах такого формата голосования Regions рассказала Председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной Палаты Московской области Мария Большакова.

«Принять участие в голосовании за Президента РФ в марте можно будет не только в очном формате, но и в удаленном. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги» до 11 марта 2024 года включительно. Такой формат голосования очень удобен – он позволяет сделать свой выбор с компьютера, планшета или телефона. Это хороший вариант для граждан, которые работают по выходным, будут в дни голосования в поездке, а также для тех, кто по самым разным причинам не сможет физически оказаться на своем избирательном участке», – рассказала Большакова.

Напомним, голосование онлайн будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года.

Мария Большакова обратила внимание, что принять участие в ДЭГ может любой житель Подмосковья, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

«Подача заявки на портале интуитивно понятна и занимает около минуты. Гражданину нужно авторизироваться, подать заявку, получить код подтверждения на телефон и ввести его. А затем – просто подождать решения. Если в статусе заявления указано «Учтено», вы можете участвовать в ДЭГ», – резюмировала Большакова.