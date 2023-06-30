Мария Львова-Белова обратилась в МВД из-за сигнала SOS от девочки в эфире

По данным издания, Львова-Белова подала официальные запросы не только в МВД, но и в прокуратуру и спецкомиссии. Речь идет о том, что в семье из Владимирской области сложилась непростая, конфликтная ситуация, который на данный момент никак не разрешена.

Напомним, что в сюжете Первого канала семья борется на сына 4 лет, и в кадре была их старшая дочь, которая за спиной у сестры во время прижала палец к ладони и несколько раз его согнула. Это принято считать жестом SOS.