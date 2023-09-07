Мария Миронова рассказала об изменениях в своей жизни

Мария Миронова остается талантливой личностью, продолжая радовать своих поклонников новыми творческими достижениями и удивительными поворотами в своей жизни.

Как сообщает портал «Дни.ру», многогранная актриса Мария Миронова расширила свои творческие горизонты, став режиссером, тем самым она не перестает удивлять поклонников. Недавно знаменитость представила публике свой режиссерский проект, спектакль «Woman», который не остался без внимания.

В нем одну из ролей сыграла талантливая актриса Марина Зудина. В этой постановке Миронова с иронией рассказывает о женщинах, занимающих мужские роли, и размышляет о всем, что окружает и другие явления в современном обществе.

Недавно стало известно, что у актрисы родился сын от ее четвертого мужа, который значительно младше нее. Пара, несмотря на все слухи и интерес со стороны папарацци, умудряется редко попадать в объективы фотокамер.