Мария Миронова рассказала, почему больше не участвует в постановках «Ленкома»

Как отметила актриса, ей сложно дается совмещать работу в театре с воспитанием маленького сына, о чем сообщает ФАН

Российская актриса поделилась в своих социальных сетях «увольнением» из московского театра. Она также дала комментарий касательно слухов, которые распространились после слов, опубликованных Станиславом Садальским на его личной странице.

По словам Мироновой, никто не заставлял уходить ее из театра, а даже наоборот, сам театральный директор, Марк Варшавер, множество раз предлагал ей взять какую-нибудь роль за последние несколько лет. Тем более, у знаменитости не было никаких конфликтов и ссор с «Ленкомом».

Ранее от Варшавера стало известно, что он также долгое время вкладывал свои силы в успех Олеси Железняк.