Мария Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС

Им теперь нельзя ввозить в Европу чемоданы, автомобили, шампуни, смартфоны и так далее под угрозой их конфискации.

«Это расизм как он есть. Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом», - указала она.

Ее слова привело ТАСС. Захарова добавила, что Еврокомиссия прикрывает истинные причины запретов лицемерными объяснениями в виде заботы о собственной экономике и предоставления преимуществ европейским производителям. Но истинная причина – это нацизм и расизм, который проявляется сразу в ряде сфер.