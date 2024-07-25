Мария Захарова пообещала подарить «достойную» брошь главе МИД Индонезии

Иметь такую же брошь Ретно Марсуди захотела еще перед началом переговоров с главой МИД РФ, проходящих в Лаосе. По словам Сергея Лаврова, русские сразу отдают что-то, если это кому-то понравилось.

Однако, подарить свою брошь главе МИД Индонезии Захарова не может, и на то есть одна простая причина – аксессуар попросту пришит к костюму. Несмотря на это, представитель внешнеполитического ведомства России обещала отправить другую, не менее достойную брошь в Индонезию.

На своей странице в социальных сетях Мария Захарова отметила, что это будет сделано «с огромным удовольствием и неизменным уважением». Подпись сопровождала фотографию с той самой брошью, напоминающую большой черный цветок.