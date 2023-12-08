Мария Захарова провела паблик-ток для подмосковной молодежи

«Подмосковье претендует на лидерство в самых различных областях, поэтому мы стараемся приглашать на встречи с молодежью тех людей, которые действительно в своей области добились успеха. Мария Владимировна Захарова, безусловно, такой человек», - отметил зампред областного правительства Вячеслав Духин.

Во встрече приняли участие около тысячи человек. В ее рамках обсудили тему сохранения исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Как отметила Захарова, в Подмосковье во время различных работ по развитию инфраструктуры не пострадал ни один памятник героям, что говорит о бережном отношении к сохранению памяти.

«Тема Великой Отечественной войны для меня имеет такой эмоциональный окрас, в том числе из-за моего детства в Подмосковье. Немецко-фашистские войска шли к Москве с северного направления. По пути на дачу мы проезжали те самые «Ежи» в Химках — это уникальный по масштабу монумент, один из сильнейших символов тех событий. Вся дорога от Москвы до Головково - в памятниках нашим воинам. Это детское воспоминание со мной всю жизнь», - рассказала она.

Участники встречи задали много вопросов, в том числе касательно изучения политологии. Захарова рекомендовала изучить историю своей страны и всего мира, узнать о мировых религиях. Один из школьников поинтересовался, насколько важно проводить международные молодежные фестивали. Захарова ответила, что такие мероприятия помогают ребятам поделиться опытом и наработками. Также ребята спросили, есть ли в современном мире место бескорыстному подвигу. Захарова привела в пример врачей, пожарных, силовиков. На вопрос, что значит быть патриотом, она ответила, что нужно полностью искоренить в себе безразличие к важным для государства вопросам и знать историю страны.

«Судьба и Родина — едины. Важно понимать, что нас много, мы вместе должны переживать и радости, и горе», - подчеркнула она.

Также прозвучали вопросы о необходимых для работы дипломатом качествах, распорядке дня и хобби Захаровой, о способах справиться с боязнью публичных выступлений.

В завершение Захарова поблагодарила ребят за активность, заинтересованность и искренность. Она отметила, что они помогают делать Подмосковье лучше — и делают это бескорыстно.