Мария Захарова удивилась собственному открытию в Салехарде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сделала неожиданное признание о северных оленях. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Дипломат поделилась яркими впечатлениями от своей поездки в Салехард в 2018 году, которые полностью развеяли ее прежние представления об этих арктических животных.

Захарова призналась, что всегда считала оленей очень крупными животными. Реальность оказалась удивительной: она обнаружила, что олень чуть больше собаки и значительно меньше коровы. Но главным открытием стал не размер, а характер животных. Дипломат отметила, что олени оказались очень нежными и ласковыми созданиями, способными дарить фантастические эмоции от близкого контакта.

Исходя из этого опыта, официальный представитель МИД предложила сделать знакомство с ручными оленями одним из ключевых элементов туристических программ в Арктике. Такой уникальный опыт, по ее мнению, может стать значимым конкурентным преимуществом для развития туризма на российском Севере.

