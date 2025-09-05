Захарова обвинила президента Финляндии в неадекватности и желании военизировать страну

Когда президент Финляндии Александер Стубб говорит о победе над СССР, то он просто показывает свою неадекватность. Такое мнение высказала Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Ее слова привел ТАСС.

По утверждению дипломата, Стубб показывает свою неадекватность, когда говорит о победе над Советским Союзом в 1944 году.

«Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению „слетел с катушек“. Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно», — указала она.

Захарова добавила, что Финляндия граничит с РФ, и имеет значительную историю отношений с ней. Теперь же к власти на финской территории пришли люди, которые желают в крайней степени провести милитаризацию региона.

Ранее Захарова оценила слова Стубба о том, что саммит ШОС в Китае бросает вызов Западу. Она обвинила финского лидера в незнании географии и объяснила его заявление болью и страданиями по утрате суверенитета.