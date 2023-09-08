Председатель областного Совета по правам человека Марина Юденич дала свою оценку стартовому дню выборов. Она отметила, что день прошел спокойно и без серьезных нарушений.

«Но мы откликались на ту информацию, которая появлялась в социальных сетях. Например, сообщение, что на одном из участков в городе Пушкино произошел вброс», - сказала Юденич.

По ее словам, на участок немедленно выехали. Оказалось, что официально заявление в избирком по этому поводу не поступало, но УИК решила опечатать урну, изъяв ее из процесса. После этого голосование прошло в штатном режиме.

В этом же округе на один из участков пришел человек, представившийся журналистом, продолжила Юденич. В связи с отсутствием аккредитации, гражданину отказали в работе. После этого он вызвал полицию и заявил о противоправных действиях.