Марина Юденич: существенных нарушений избирательных прав и свобод не зафиксировали
Фото: [Мособлизбирком]
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич подвела итоги хода голосования с точки зрения нарушений избирательного права жителей Подмосковья. Вердикт — существенных нарушений за все три дня голосования не было.
«Итоги предварительные пока по работе мониторинговой группы. Мы внимательно изучали сообщения наших наблюдателей, которые работали на избирательных участках. Мы внимательно мониторили социальные сети. На основании сообщений члены мониторинговой группы выезжали на участки отработали все обращения. В итоге давались объяснения, конфликты исчерпаны», — пояснила Марина Юденич.
Вместе с тем председатель подчеркнула, что итоги не окончательные, а предварительные, поскольку мониторинговые группа продолжит работу при подсчете голосов.
«Итоги будем подводить, когда подсчет голосов будет закончен», — пояснила Юденич.