Марина Юденич: существенных нарушений избирательных прав и свобод не зафиксировали

«Итоги предварительные пока по работе мониторинговой группы. Мы внимательно изучали сообщения наших наблюдателей, которые работали на избирательных участках. Мы внимательно мониторили социальные сети. На основании сообщений члены мониторинговой группы выезжали на участки отработали все обращения. В итоге давались объяснения, конфликты исчерпаны», — пояснила Марина Юденич.