Марина Мигунова: важно проявить активную гражданскую позицию
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Глава регионального отделения Комитета семей воинов Отечества по Подмосковью Марина Мигунова отметила важность участия жителей в голосовании на выборах президента РФ.
«Важно проявить активную гражданскую позицию и проголосовать за сильную Россию», - подчеркнула она.
Мигунова посетила избирательный участок в Орехово-Зуево и там сделала свой выбор. Она отметила, что участие в голосовании является хорошей семейной традицией.
«Нам необходимо показать пример нашим детям, подрастающему поколению, они — наше будущее, им жить в этом обществе и государстве, - заключила она.