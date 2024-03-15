Марина Мигунова: важно проявить активную гражданскую позицию

Общество

Фото: [t.me/Elections_MO]

Глава регионального отделения Комитета семей воинов Отечества по Подмосковью Марина Мигунова отметила важность участия жителей в голосовании на выборах президента РФ.

«Важно проявить активную гражданскую позицию и проголосовать за сильную Россию», - подчеркнула она.

Мигунова посетила избирательный участок в Орехово-Зуево и там сделала свой выбор. Она отметила, что участие в голосовании является хорошей семейной традицией.

«Нам необходимо показать пример нашим детям, подрастающему поколению, они — наше будущее, им жить в этом обществе и государстве, - заключила она.

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