Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет

Как проинформировал мэр Мариуполя Олег Моргун, 2023 год станет «ударным» в рамках масштабного городского строительства.

Моргун также отметил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы в Мариуполе в настоящее время ведутся одновременно на 1,8 тыс объектов.

«Я думаю, что в течение трёх лет мы закроем тему восстановления города», — сказал Моргун, его цитирует ТАСС.

Как сообщает агентство, что к федеральной целевой программе по восстановлению Мариуполя подключены 16 регионов России.