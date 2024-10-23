Маркетолог Банчуков перечислил используемые торговыми сетями хитрости для роста продаж

Каждый раз посетителей магазинов поджидают хитроумные маркетинговые уловки, которые способны заставить потратить больше, чем планировали. Маркетолог Дмитрий Банчуков пояснил, на что следует обращать внимание и каким образом торговые сети применяют незаметные хитрости для роста продаж. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в первую очередь это расположение товаров на полках. Дорогие продукты всегда выставляются на уровне глаз, в то время как дешевые спрятаны ниже или выше, чтобы их было сложнее найти. Товары с коротким сроком годности ставят вперед, чтобы быстрее их продать.

Эксперт добавил, что одним из наиболее эффективных приемов является размещение хлеба в конце магазина, поскольку это продукт, который многие покупают регулярно, а по дороге к нему покупатель пройдет через весь магазин, захватывая лишние продукты вроде паштета или сыра. Свою роль играет и реклама «товаров-приманок». Кроме того, шумные тележки с дребезжащими колесами спроектированы таким образом, чтобы потребители сильно не «разгонялись» и успевали смотреть по сторонам.

По его мнению, бренды способны изменить покупательские привычки, расширяя сезонность товаров. Таким способом могут пользоваться торговые сети, поскольку покупатели склонны выбирать или знакомые товары, или яркие и привлекательные бренды.

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