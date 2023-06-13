Маркетолог Скяев перечислил позволяющие сэкономить на отдыхе советы

По словам маркетолога Тамерлана Скяева, чтобы сэкономить на отдыхе и не переплатить, необходимо планировать поездки заранее, изучать местную кухню и выбирать правильное время для отпуска. Об этом сообщает Life.ru .

Он также добавил, что путешествие небольшой группой поможет сэкономить на общей стоимости услуг.

Эксперт добавил, что не стоит планировать поездки в пиковый сезон, поскольку в это время цена путевок максимальная. Таким образом, лучше всего отправляться в путешествие в межсезонье или в период распродаж.

Скяев подчеркнул, что вместо остановки в отелях, следует рассмотреть аренду квартиры или дома.

Он отметил, что стоит также узнать места общественного питания с более доступными ценами.