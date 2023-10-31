Маркетплейс Wildberries обезопасил покупателей от случайных заказов

Как пишет ТАСС , ссылаясь на сообщение компании, теперь для подтверждения покупки можно использовать пин-код и биометрику (отпечаток пальца или изображение лица).

Онлайн-шоппинг подарил человеку возможность в один клик покупать все, что душе угодно. Правда, когда до приложения добираются маленькие дети, то случайно приобретенные ими товары совсем не радуют взрослых. Особенно, когда сумма заказа достигает аж 250 тысяч рублей.

Да, именно такую крупную покупку совершил ребенок, который взял телефон своей матери, о чем совсем недавно писали СМИ. В итоге компания провела анализ поведения пользователя и решила, что товары действительно мог приобрести малыш.

Для предотвращения подобных случаев в дальнейшем Wildberries решил ввести защиту от случайных заказов. Такая функция включается по желанию пользователя, если у него установлена свежая версия приложения.