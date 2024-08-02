Маркетплейсы в России могут получить статус торговых сетей

Представители Минпромторга рассчитывают, что данные изменения позволят упорядочить работу маркетплейсов и повысить контроль за их деятельностью. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Российские власти готовят законопроект, который приравняет маркетплейсы к торговым сетям и запретит им нанимать самозанятых. Работа над документом ведется совместно с депутатами и сенаторами. Однако точные сроки его внесения не уточняются.

Цель регулирования — упорядочить взаимодействие маркетплейсов с контрагентами и повысить прозрачность их деятельности. И если законопроект примут, то маркетплейсы будут носить статус «цифровых площадок розничной торговли и предоставления услуг». А пункты выдачи заказов, в свою очередь, станут торговыми объектами.

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