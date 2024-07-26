Эксперт Королев оценил достоверность отзывов на популярных в РФ маркетплейсах

Специалист Валерий Королев в разговоре с RuNews24.ru назвал признаки фейковых отзывов на маркетплейсах, а также оценил достоверность реакций покупателей на известных площадках.

Четыре признака могут указывать на фейковость отзывов на просторах онлайн-площадок для покупки товаров. В первую очередь, в таких комментариях к заказу есть слишком подробное описании, буря эмоций, копирование описания товара вплоть до сантиметров.

Ненастоящими являются и негативные отзывы, но они нацелены на вред конкуренту. Часто это одна звездочка и короткое предложение, не поясняющее причину недовольства. По словам Королева, часто подделанные отзывы выдает дата их создания. Если слишком много комментариев за короткий промежуток времени, будьте уверены, это фейк.

«По моим наблюдениям, сейчас на основных маркетплейсах – OZON и Wildberries – практически 90% отзывов являются достоверными. Фейковые отзывы, как мне кажется, распространены на Авито. Есть даже специальные сервисы по накрутке отзывов для этой площадки. Бывает, ты открываешь страничку продавца, а у него нереальное количество хороших отзывов без фотографий и обзоров от пользователей. Ты начинаешь читать отзывы и видишь, что реальные покупатели совсем иначе оценивают товар, причем они подкрепляют свою оценку реальными фотографиями и пояснениями», – рассуждает спикер.

Товары на рейтинг 4,7 – 4,8 требуют внимательного изучения. Эксперт советует начать с негативных отзывов, которые помогают понять, насколько критерии важны. Если это незначительные моменты, касаемо упаковки или царапин, а альтернатив нет, можно рискнуть. Однако если это техника, то здесь следует выбирать товары как можно тщательнее.

Ранее сообщалось, что из российских маркетплейсов могут пропасть некоторые товары.