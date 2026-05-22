Маркизы, пленка и никаких ковров: дизайнер Боровская рассказала, как охладить квартиру без кондиционера

По ее словам, первым делом нужно перекрыть солнечному свету доступ к окну. Лучше всего установить внешние маркизы или наклеить на стекла зеркальную термопленку, которая отражает лучи еще на подлете. Если фасад менять нельзя, выручат плотные шторы с отражающим слоем. Кроме того, Боровская советует заменить лампы накаливания на светодиодные: обычные лампочки работают как миниатюрные обогреватели, а нейтрально-белый свет инстинктивно воспринимается как более прохладный, в то время как желтый только усиливает духоту.

На летнее время эксперт рекомендует убрать с глаз лишний текстиль — ковры и пледы — и заменить тяжелые материалы на легкие, такие как лен или хлопок, которые быстрее остывают и лучше отводят влагу. Стоит скорректировать и движение воздуха: проветривать помещения только в те часы, когда температура на улице пошла на убыль, обеспечивая прямой коридор от окна до двери. Вентилятор Боровская советует включать, повесив рядом с ним влажную ткань. Помощниками могут стать и домашние растения: широколистные культуры естественным образом увлажняют и охлаждают квартиру.