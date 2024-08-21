Маршрут до новой детской больницы имени Рошаля запустили в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске начал работать маршрут № 14к, курсирующий от станции МЦД Павшино до Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря запуску автобусного маршрута проезд до новой детской больницы для жителей Красногорска станет комфортней и безопасней. Ожидается, что автобусы будут ежедневно совершать 36 рейсов. Интервал движения составит 30 минут.

Так, первый рейс от станции МЦД Павшино будет отправляться в 6 утра, а последний от детской больницы в 8 вечера.

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